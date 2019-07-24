Fenerbahçe Herta Berlin maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, hazırlık maçında, Bundesliga ekibi Hertha Berlin ile mücadele edecek. Wolsburg ile önceki gün 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertliler bu sefer sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise “Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman?” cevap arıyor.

FENERBAHÇE HERTA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 19:30’da başlayacak. Mücadele, Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

SON MAÇTA BERABERLİK

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Boluspor ve Bursaspor ile hazırlık karşılaşmaları oynayan sarı lacivertli takım, hazırlık maçında bu sefer Alman takımı Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

Franz Fekete Stadyumu’nda oynanan mücadele ekiplerin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Sarı lacivertliler, golcü Vedat Muriqi ile 25. dakikada 1-0 öne geçerken, 63’de Weghorst’un golüne engel olamadı.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin Avusturya kampında Wolfsburg’la oynadığı hazırlık maçına sarı lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.