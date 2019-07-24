Yanal yeni oyun planını aşılıyor!

Avusturya’da kamp yapan Fenerbahçe’de teknik heyet tarafından her antrenman sonrası oyuncuların bireysel analizleri yapılıyor. Antrenman sonrası bu analizler incelenip, raporlar hazırlanıyor. Futbolcuların performansları incelendikten sonra bireysel uyarılarla eksik noktalar üzerinde özel çalışmalar yapılıyor. Yardımcı antrenörler, raporlar doğrultusunda futbolculara özel çalışma yaptırıp, kuvvet ve dayanıklılık üzerinde duruluyor.

OLASI SAKATLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik heyet sakatlık önleyici egzersizler yaparak olası sakatlıkların önüne geçmeye çalışıyor. Yeni sezon hazırlarına 1 Temmuz’da başlayan Fenerbahçe’de geçen 24 günlük sürede ciddi bir sakatlık yaşanmadı. Burada teknik heyetin yaptığı sakatlık önleyici egzersizlerin yanı sıra GPS cihazlarıyla futbolcuların antrenmanlarda anlık takibi önemli rol oynadı.

Süper Lig`de duraklama devri! İşte 4 büyüklerin transfer bilançosu... Süper Lig`de son zamanların en durgun transfer dönemlerinden biri yaşanıyor... Bu durumun baş etkenlerinden biri ise bilançolar. Yıllardır transfere büyük paralar harcayan kulüpler artık aşılması gereken bir krizin içinde. İşte rakamlarla 4 büyüklerin transferdeki son durumları... İlgili Haberi Oku

PAS OYUNU VE KANAT ORGANİZASYONU

Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi, antrenmanlarda futbolcuların pas kalitesini artırmaya çalışıyor ve kanatlardan yapılan ortalarla ceza sahasında Vedat Muriqi etkili kullanma üzerinde duruyor. Tecrübeli teknik adamın en çok üzerinde durduğu konular pasın kalitesi ve topun hızı ile kanatlardan yapılan isabetli ortalar. Ersun Yanal pas ve kanatlardan hücuma gitme üzerinde yoğun program uyguluyor.