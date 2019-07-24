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Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare’yi transfer etti!
Transfer Haberleri

Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare’yi transfer etti!

Demir Grup Sivasspor, son olarak Konyaspor'da forma giyen 33 yaşındaki Malili forvet Mustapha Yatabare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Temmuz 2019 19:15

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare’yi renklerine bağladı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Konyaspor’da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Mustapha Yatabare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Futbola Fransa’nın Breuvais takımında başlayan tecrübeli futbolcu sırasıyla SC Amiens B, Villemomble Sports, Clermont Foot, US Boulogne, Guingamp, Trabzonspor, Montpellier, Karabükspor ve son olarak geçen yıl Konyaspor’da forma giydi. Yatabare geçen yıl 29 maçta forma giyerken 5 gol atıp 3 asist yaptı.

Son güncelleme 19:15 | 24 Temmuz 2019
atiker konyaspor Demir Grup Sivasspor Mustapha Yatabare
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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