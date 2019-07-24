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Beşiktaş’ın kamp kadrosu ve maçların programı açıklandı
Beşiktaş

Beşiktaş’ın kamp kadrosu ve maçların programı açıklandı

Beşiktaş'ın Avusturya kampında yer alan futbolcular ve bu ülkede oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının programı resmi siteden duyuruldu.

24 Temmuz 2019 10:06

Beşiktaş’ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Avusturya’ya gidecek siyah-beyazlı takımın kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos’a kadar Avusturya’da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak;

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

Son güncelleme 10:06 | 24 Temmuz 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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