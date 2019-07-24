Beşiktaş’ın Avusturya kampına dahil ettiği Ajdin Hasic’in Dinamo Zagreb’den karmaşık ayrılık süreci!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, kampa 17 yaşındaki Ajdin Hasic’i de davet etti. Beşiktaş’la deneme idmanlarına çıkacak olan Hasic’in kulübü Dinamo Zagreb’den ayrılma süreci ise oldukça karışık. Futbol Arena’nın derlediği habere göre Hasic’in ailesi Dinamo Zagreb ile davalık oldu. Hırvat basını yaşanan süreçte Dinamo Zagreb’i sorumlu gösterdi. Hırvat basını, Dinamo Zagreb yönetimini Hasic konusunda sert bir dille eleştirdi. Yönetimde yaşanan iç savaştan dolayı Hasic’in serbest kaldığını ve önümüzdeki yıllarda kulübe 10-15 milyon euro kazandırabilecek bir oyuncunun bedavaya bırakıldığını yazdı.

Dinamo Zagreb yönetimi, resmi belgede dolandırıcık ve sahtecilik suçu gerekçesiyle Ajdin Hasic’in ailesine dava açtı. Dava sürecinde Hırvat kulübü tam anlamıyla karıştı ve kulüp yöneticisi Tomislav Svetina’nın görevine son verildi. Dinamo Zagreb, Bosna Hersek’te yaşayan Hasic’in babasına gönderdiği iki sözleşmeden sadece fesih anlaşmasının imzalandığını ve diğer sözleşmenin imzalanmadığını yasal olarak ispat etmek için Hasic’in ailesine dava açtı. Aynı dönemde bu konuda ihmali olduğu gerekçesiyle Dinamo Zagreb yöneticisi Tomislav Svetina görevden alındı.

HASIC’IN AVUKATI İDDİALARI REDDETTİ

Ajdin Hasic’in ailesinin avukatı Davor Rodic ise geçen yıl bu ay yaptığı açıklamada Dinamo Zagreb’in iddialarını reddetti. Rodic yaptığı açıklamada, “Dinamo Zagreb yönetimi ve Hasic’in ailesi yeni sözleşme değil, sözleşmenin feshine karar verdiler. Bunu kulüp de iyi biliyor. Hasic’in ailesi, Dinamo Zagreb yönetiminden Hasic’in sözleşmenin yükümlülüklerini ihlal ettiği konusunda uyarı mektubu aldı. Bu mektupta Hasic’in 3 gün idmana gelmediği ve bundan dolayı kulüp kurallarınını ihlal ettiği yazıldı. Yani Hasic’in ailesi Dinamo Zagreb’i kandırmadı. Dinamo Zagreb zaten sözleşmeyi feshetmek istiyordu.” dedi.

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AJDIN HASIC’İN ANNESİ: “DINAMO ZAGREB’İN SUÇLAMASI DOĞRU DEĞİL”

Ajdin Hasic’in annesi yine geçen ay mahkeme sürecini anlattı. Hasic’in annesi, “Bunların hiçbiri doğru değil. Dinamo Zagreb kulübü kendi hatalarını örtmek için kamuoyunu kullandı. Hiçbir şekilde yeni sözleşme konusunda konuşmadık. Kaldı ki, Dinamo Zagreb de Hasic’e inanmıyordu. Sözleşmeyi feshettikten sonra Real Madrid’in ilgisi olduğu doğrudur. Ancak sonrasında Dinamo Zagreb kulübü olayı mahkemeye taşıdı. Biz de bu yüzden yasal yardım almak için Split’ten avukat kiraladık. Biz Dinamo Zagreb’i suçlamadık ama onlar bu konuda bizi suçladı.” dedi.

DAVAYI HASIC KAZANDI

Mahkemeyi Ajdin Hasic’in ailesi kazandı. Dinamo Zagreb kulübü sözleşmenin feshedilmesini henüz Federasyona bildirmediği için Hasic şu anda Hırvatistan Futbol Federasyonu’na göre Dinamo Zagreb oyuncusu olarak görünüyor. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Beşiktaş’ın Hasic ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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