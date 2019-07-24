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Beşiktaş

Orhan Ak’a Avusturya’da tepki!

Beşiktaş kafilesini Avusturya'da yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını coşkuyla karşılarken bir kadın taraftar ise antrenör Orhan Ak'a tepki gösterdi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 24 Temmuz 2019 15:32

Beşiktaş kafilesini Avusturya’da yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını coşkuyla karşılarken bir kadın taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı Orhan Ak’a tepki gösterdi.

Taraftar, “Orhan Ak’ı istemiyoruz” şeklinde cümle kurunca kafilenin korumaları tarafından otobüsün çevresinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan Beşiktaş’ın Avusturya kampına Oğuzhan Özyakup ve Karius takımdan ayrı geldi. Karius’un havalimanındaki işlemleri uzayınca kafile otele geçerken, kampta kafile başkanlığını Ahmet Kavalcı yapıyor. Yönetici olarak ise Umut Güner kafileyle birlikte…

Copa America’da Şili Milli Takım ile mücadele eden ve turnuva sonrasında izinli olan Medel de yarın kampa katılıyor.

Son güncelleme 16:03 | 24 Temmuz 2019
beşiktaş Orhan Ak
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2 Istanbul Basaksehir
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5 Yeni Malatyaspor
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