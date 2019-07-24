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Beşiktaş, Ajdin Hasiç’i kampa götürdü
Beşiktaş

Beşiktaş, Ajdin Hasiç’i kampa götürdü

Beşiktaş, Avusturya kampına 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasiç'i deneme amaçlı dahil etti.

24 Temmuz 2019 12:03

ALİ AYDIN / SÖZCÜ SPOR — Süper Lig’de geçen sezon devam ederken dahi adı Beşiktaş ile anılan Ajdin Hasiç, siyah-beyazlıların Avusturya kampına götürüldü. 2001 doğumlu Bosnalı hücum oyuncusunun kampta deneneceği açıklandı.

Beşiktaş’ın resmi siteden açıkladığı kamp kadrosunda ismine yer verilmeyen 17 yaşındaki futbolcu için kampta teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Bosna-Hersek doğumlu Hasic, Hırvatistan’ınj Dinamo Zagreb altyapısından yetişti ve scout’lar tarafından geleceği parlak olarak yorumlanıyor.

Son güncelleme 13:06 | 24 Temmuz 2019
Ajdin Hasic beşiktaş
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