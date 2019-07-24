Aytemiz Alanyaspor’da yeni transfer Lokman Gör’den üzücü haber! Çapraz bağı koptu…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken üzücü bir haberle keyifler kaçtı. Hazırlık maçında sakatlık geçiren yeni transfer Lokman Gör’den kötü haber geldi. Oyuncunun Ankara’da çekilen MR’ı sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.
Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak. Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Lokman Gör’ün adı Beşiktaş’la da anılmış ancak geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen başarılı stoper Alanyaspor’la sözleşme imzalamıştı.
Geçmiş olsun Lokman
Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Lokman Gör'ün bugün Ankara'da çekilen MR'ında, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak. pic.twitter.com/5r8Rh0rjNk
— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 24 Temmuz 2019