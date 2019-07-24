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Aytemiz Alanyaspor’da yeni transfer Lokman Gör’den üzücü haber! Çapraz bağı koptu…
Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor’da yeni transfer Lokman Gör’den üzücü haber! Çapraz bağı koptu…

Aytemiz Alanyaspor, yeni transfer Lokman Gör'ün hazırlık maçında sol diz ön çapraz bağının koptuğunu ve oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

24 Temmuz 2019 21:00

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken üzücü bir haberle keyifler kaçtı. Hazırlık maçında sakatlık geçiren yeni transfer Lokman Gör’den kötü haber geldi. Oyuncunun Ankara’da çekilen MR’ı sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.

23 Temmuz 2019 Ozan Tufan: `Fenerbahçe`den Alanya`ya gidince depresyona girmiştim` Fenerbahçe`nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, Avusturya`daki hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı lacivertli takıma yeni transfer gibi geldiğini söyleyen Tufan, Buranın kıymetini çok iyi anladım. Alanya`ya gidince depresyona girmiştim dedi. İlgili Haberi Oku

Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak. Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Lokman Gör’ün adı Beşiktaş’la da anılmış ancak geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen başarılı stoper Alanyaspor’la sözleşme imzalamıştı.

Son güncelleme 21:01 | 24 Temmuz 2019
Aytemiz Alanyaspor lokman gör spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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