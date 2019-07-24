Aytemiz Alanyaspor’da yeni transfer Lokman Gör’den üzücü haber! Çapraz bağı koptu…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken üzücü bir haberle keyifler kaçtı. Hazırlık maçında sakatlık geçiren yeni transfer Lokman Gör’den kötü haber geldi. Oyuncunun Ankara’da çekilen MR’ı sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.

Ozan Tufan: `Fenerbahçe`den Alanya`ya gidince depresyona girmiştim` Fenerbahçe`nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, Avusturya`daki hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı lacivertli takıma yeni transfer gibi geldiğini söyleyen Tufan, Buranın kıymetini çok iyi anladım. Alanya`ya gidince depresyona girmiştim dedi. İlgili Haberi Oku

Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak. Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Lokman Gör’ün adı Beşiktaş’la da anılmış ancak geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen başarılı stoper Alanyaspor’la sözleşme imzalamıştı.