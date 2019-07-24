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Aston Villa, Trezeguet transferini resmen açıkladı
Transfer Haberleri

Aston Villa, Trezeguet transferini resmen açıkladı

Kasımpaşa forması giyen 24 yaşındaki Mısırlı futbolcu Trezeguet, Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa'ya transfer oldu.

24 Temmuz 2019 11:48

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa’da forma giyen Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan’ı (Trezeguet) transfer etti.

Birmingham temsilcisinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Mısırlı futbolcunun gelecek sezon Aston Villa forması giyeceği kaydedildi. Kulüp, sözleşmenin süresi ve bonservis bedeline ilişkin detay paylaşmadı.

İki sezondur formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda çıktığı 71 maçta 25 gol atan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig’e yükselen Aston Villa’nın transfer ettiği 9. isim oldu.

Kulübün internet sitesine konuşan Trezeguet, “Büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Umarım takımın başarılı olmasına yardımcı olurum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig’de oynamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Aston Villa, sezonun ilk haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.

Son güncelleme 11:48 | 24 Temmuz 2019
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