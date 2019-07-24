Anadolu Efes, Shane Larkin ile yeni sözleşme imzaladı!

Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes’in Türkiye’de şampiyon, EuroLeague’de ise final oynamasında büyük pay sahibi olan ve NBA’e gitmesi beklenenen Shane Larkin Türkiye’de kaldı.

Anadolu Efes yıldız basketbolcu ile yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada “Herkes uyansın! Çünkü Shane Larkin 1+1 yıl daha bizimle” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, Shane Larkin’in en az 1 yıl daha Anadolu Efes’te oynayacağını açıkladı. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun, 31 Temmuz’a kadar NBA çıkış hakkı opsiyonu bulunuyordu.

SHANE LARKİN KİMDİR?

Miami Üniversitesi'nden 2013 yılında mezun olan Larkin, 2013 NBA Draft organizasyonunda Atlanta Hawks tarafından 1. tur 18. sıradan seçildi. Hakları Dallas Mavericks'e verilen Larkin, NBA'deki ilk sezonuna Dallas'ta adım attı. Sezonu NBDL'in Texas Legends takımında tamamlayan Amerikalı oyuncu, 2014-15 sezonunda New York Knicks, 2015-16 sezonunda ise Brooklyn Nets takımında görev yaptı. 2016-17 sezonunda ise ilk yurt dışı deneyimi için İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımının yolunu tutan Larkin, geçtiğimiz sezon ise NBA'e geri döndü ve Boston Celtics forması giydi.

2013 yılında Atlantic Coast Konferansı'nın en iyi beşine ve en iyi savunmacı beşine adını yazdıran Shane Larkin, aynı zamanda konferansta “Yılın Oyuncusu” seçildi. Larkin, 2017'de İspanya Ligi'nin en iyi ikinci beşinde yer aldı. Larkin, 2018-19 sezonu başında Anadolu Efes forması ile Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.