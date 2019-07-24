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10 yıl sonra rekoru kırdı! Dünya 19 yaşındaki Kristof Milak’ı konuşuyor…

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası erkekler 200 metre kelebek finalinde Kristof Milak, 1:50.73’lük derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. Kristof Milak’tan önce rekorun sahibi 2009’da bu unvanı elde eden Michael Phelps’ti.

24 Temmuz 2019 16:07

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası Erkekler 200 metre kelebek finaline Macar yüzücü damga vurdu…

19 yaşındaki Macar yüzücü Kristof Milak, 2019 Dünya Yüzme Şampiyonası erkekler 200 metre kelebek finalinde, 1:50.73’lük dünya rekoru derecesi ile 2013 ve 2017’nin şampiyonu Chad le Clos, 2017’nin 3.’sü Daiya Seto gibi isimleri geride bırakarak altın madalyaya ulaştı.

Milak böylece Avrupa şampiyonluğundan sonra Dünya şampiyonluğunu da en yakın rakibinin 3 saniye önünde elde etmiş oldu. Milak ayrıca, Michael Phelps’in 2009’da Roma’da yaptığı 1:51.51’lik dünya rekoru ve şampiyona rekorunu de geçti. Michael Phelps Roma’da rekoru kırdığında 24 yaşındaydı. Macaristan Budapeşte doğumlu Kristof Milak 19 yaşında dünya rekorunun sahibi olarak tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı.

Son güncelleme 16:12 | 24 Temmuz 2019
dünya rekoru Kristof Milak
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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