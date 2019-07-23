Zlatan Ibrahimovic rakibini hastanelik etti

ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy’de oynayan dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles FC ile oynanan derbi maçta rakip savunma oyuncusu Mohamed El Mounir’in elmacık kemiğini kırdı. Yaptığı hat-trick ile Los Angeles Galaxy’nin ezeli rakibini 3-2 yenmesini sağlayan Zlatan Ibrahimovic, aynı maçta rakip takımın teknik heyeti ile de küfürlü tartışma yaşadı.

Mohamed El Mounir ile girdiği hava topu mücadelesinde dirseğini kullanan Zlatan Ibrahimovic, rakibinin maçtan sonra hastaneye kaldırılarak ameliyat olmasına neden oldu. Zlatan Ibrahimovic’in müdahalesi sonrasında elmacık kemiği kırılan Mohamed El Mounir, hastanede çektirdiği röntgeni sosyal medya hesabından paylaştı. Röntgende, Mohamed El Mounir’in kırılan elmacık kemiği açık bir şekilde gözlemlendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Zlatan Ibrahimovic “Böyle dolu tribünler karşısında oynadığım derbi maçlarda adrenalin doluyorum. Ligin en önemli maçı olarak görünüyor. Ben de en önemli futbolcu olmak istiyorum” dedi.

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United’da oynadığı dönemde de benzer bir harekete imza atmıştı. 2017 yılında Bournemouth ile Old Trafford’da oynanan karşılaşmada rakibi Tyrone Mings’e dirsek atan Zlatan Ibrahimovic, maçtan sonra bunun bir kaza olduğunu söylemişti. İngiltere Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic’in hareketi sonrası İsveçli yıldıza 3 maç ceza vermişti.

Yıldız futbolcunun, ABD Futbol Federasyonu tarafından da benzer bir cezaya çarptırılması bekleniyor.

Zlatan Ibrahimovic`ten rakip antrenöre küfür: `Evine git seni küçük or....` ABD`nin MLS takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, hat-trick yaptığı maçın ardından rakip takım antrenörüne küfür etti. İlgili Haberi Oku

IBRAHIMOVIC MAÇA DAMGA VURDU

Amerika Major Ligi’nin 21. haftası Los Angeles Galaxy – Los Angeles FC arasında oynanan derbi maça sahne oldu. Los Angeles Galaxy’nin 3-2 kazandığı karşılaşmaya Ibrahimovic damga vurdu. İsveçli yıldız takımının 3 golünün altına imza atarak galibiyetin baş mimarı oldu.

Los Angeles FC’nin golleri ise 4. ve 90+7. dakikalarda Carlos Vela’dan geldi.

Bu sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrılan Los Angeles FC 46 puanla liderliğini sürdürdü. Los Angeles Galaxy ise puanını 37’ye yükselterek zirve takibine devam etti.