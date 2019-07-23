Victor Wanyama’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’ı üzecek transfer açıklaması!

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’ın Kenyalı orta saha oyuncusu Victor Wanyama, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamada bulundu.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Victor Wanyama ile Eric Dier’ın peşinde olduğu iddia edilmişti.

Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu Wanyama, takımdan ayrılmayı düşünmediğini dile getirdi.

Konu hakkında ESPN’e konuşan 28 yaşındaki futbolcu, “Gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacağım. Spekülasyonlar üzerinde durmuyorum çünkü transfer döneminde bunlar normal. Ama hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

Geçen sezon Premier Lig’de sadece 13 maça çıkan Wanyama’nın sözleşmesi 2021’de sona erecek.

Başarılı futbolcu 2016 yılında Southampton’dan 14 milyon Euro’ya transfer edilmişti.