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Victor Wanyama’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’ı üzecek transfer açıklaması!
Transfer Haberleri

Victor Wanyama’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’ı üzecek transfer açıklaması!

Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer girişiminde bulunduğu Tottenham orta sahası Victor Wanyama'dan konuyla ilgili açıklama geldi. 28 yaşındaki orta saha "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

SKOR DIŞ HABER 23 Temmuz 2019 18:16

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’ın Kenyalı orta saha oyuncusu Victor Wanyama, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamada bulundu.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Victor Wanyama ile Eric Dier’ın peşinde olduğu iddia edilmişti.

Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu Wanyama, takımdan ayrılmayı düşünmediğini dile getirdi.

Konu hakkında ESPN’e konuşan 28 yaşındaki futbolcu, “Gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacağım. Spekülasyonlar üzerinde durmuyorum çünkü transfer döneminde bunlar normal. Ama hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

Geçen sezon Premier Lig’de sadece 13 maça çıkan Wanyama’nın sözleşmesi 2021’de sona erecek.

Başarılı futbolcu 2016 yılında Southampton’dan 14 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Son güncelleme 19:05 | 23 Temmuz 2019
Fenerbahçe galatasaray Tottenham transfer Victor Wanyama
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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