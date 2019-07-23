Tren istasyonu parkından atletizmde tarihi başarıya: İlyas Çanakçı

Mehmet Ali KAYACI / SÖZCÜ İsveç’te düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda 4x400m bayrak yarışı finalinde Türkiye 3:08.34 ile Avrupa’da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalya kazandı. 17 yaşındaki milli atletimiz İlyas Çanakçı’nın son düzlükteki atağı ise altın madalyaya uzanmamızda büyük rol oynadı.

Milli atletlerimiz Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı'nın başarısının ardından muhteşem zafere giden yolda bir Türkiye gerçeği ortaya çıktı. SÖZCÜ, 27 Ekim 2018'de “Milli Sporcular Millet Bahçesine Feda Ediliyor” manşeti ile Milli sporcuların tren istasyonu parkında şampiyonaya hazırlandığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz yıl yıkılan ve 60 branşta sporcunun faydalanabildiği Konya Atatürk Stadyumu'nun ardından tesis yıkılan sporcular, sokaklarda ve evlerinde antrenmanlarına devam etmişlerdi. Konya Tren Garı İstasyon Park'ında antrenmanlarına devam eden Milli sporculardan birisi de, 4×400 metre bayrak yarışında Türkiye’nin altın madalya kazanmasında önemli rol oynayan, yurda döndüğünde “Türk ‘bitti’ demeden bitmez” açıklamalarında bulunan İlyas Çanakçı'ydı…

Muhteşem zaferin mimarlarından İlyas Çanakçı: `Türk `bitti` demeden bitmez!` İsveç`in Boras şehrinde düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası`nda 10 madalya ile sıralamada ülke olarak 5`inci olan Türkiye U20 Atletizm Takımı yurda döndü. Dünkü 4x400 metre bayrak yarışında Türkiye`nin altın madalya kazanmasında önemli rol oynayan isimlerden İlyas Çanakçı, nefes kesen mücadeleyle ilgili olarak, Son 200 metrede kazanacağıma emindim. Gücümü sona saklayıp gereken atağı yaptığım için çok mutluyum. Türk `bitti` demeden bitmez ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

50 bin lisanslı sporcunun bulunduğu Konya'da geçtiğimiz kış aylarında antrenmanlarını sokaklarında ve evlerinde yapan 3 milli atlet ile yüzlerce sporcunun gelecek dönem için nerede spor yapabilecekleri belirsizliğini koruyor. Bir spor kompleksi niteliğinde olan eski Konya Atatürk Stadyumu da bahçe yapılmak üzere yıkılmıştı.