Son dakika transfer haberleri: BJK Wallace transfer için girişimlere başlıyor! İşte Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transfer haberleri…

Vitor Hugo transferinde istediği sonucu alamayan Beşiktaş rotasını Wallace’ye çevirdi. Falcao transferi için çaba harcayan Galatasaray’da bir diğer hedef Cuellar oldu. İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in sözleşmesinin fesh edilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

BJK, Fiorentina'nın yıldız savunmacısı Vitor Hugo için uzun süredir girişimlerini sürdürüyordu. Ancak 28 yaşındaki savunmacının menaceri, oyuncu için Palmeiras'ın da devreye girdiğini öne sürerek teklifi 7 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Sonrasında ise bu rakam 5 milyon Euro'ya kadar düşse de Siyah-Beyazlılar, alternatif isimlere yöneldi. Beşiktaş, yine bir İtalyan ekibi olan Lazio'nun Brezilyalı stoperi için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde Lazio ile masaya oturacak.

3 sezon önce 8 milyon Euro karşılığında Braga'dan, Lazio'nun yolunu tutan 24 yaşındaki savunmacı, bu sezon ise beklentilerin altında kaldı. Lazio'nun da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Wallace'ı satış listesine koyduğu veya satın alma opsiyonuyla kiralama fikrine de sıcak bakabileceği öğrenildi. Brezilyalı futbolcuya teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği öğrenilirken, genç oyuncuyu uzun toplardaki başarılı performansı ve savunmadaki agresif yapısı nedeniyle istediği bildirildi. Avcı, Wallace'ın en büyük eksiği olan istikrar sorununu Beşiktaş'ta giderebileceğine inanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Avrupa medyasında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü Kjaer, önümüzdeki sezon Sevilla'da kalmak istemiyor. Sarı lacivertlilerin de eski oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

30 yaşındaki Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 maçta mücadele etti.

Kjaer iki sezon formasını giydiği Fenerbahçe’den 2017-2018 sezonu başında 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla’ya transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Fernando ile yollarını ayırdıktan sonra ön libero arayışlarına geçen Galatasaray, Josef de Souza ile Gustavo Cuellar arasında bir tercih yapmaya çalışıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın, 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Cuellar'a ağırlık verdiği, 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Josef'in kiralanma ihtimali ise hâlâ devam ediyor.