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SON DAKİKA | Galatasaray’ın istediği Radamel Falcao kamp kadrosunda yok!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Galatasaray’ın istediği Radamel Falcao kamp kadrosunda yok!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna dahil edilmedi.

SKOR DIŞ HABER 23 Temmuz 2019 18:56

Galatasaray’ın bir süredir transfer etmek için uğraştığı Radamel Falcao hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde kendisine gelen teklifleri doğrulamıştı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Portekiz’de kamp yapacak olan Fransız ekibi Monaco da yıldız futbolcuyu kadroya dahil etmedi.

2013 yılında Monaco’ya 43 milyon Euro’ya transfer olan yıldız golcü, Manchester United ve Chelsea’de kiralık olarak forma giymişti.

2016’dan beri Monaco’da mücadele eden Falcao’nun Fransa’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son güncelleme 20:01 | 23 Temmuz 2019
galatasaray monaco portekiz radamel falcao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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