SON DAKİKA | Galatasaray’ın istediği Radamel Falcao kamp kadrosunda yok!

Galatasaray’ın bir süredir transfer etmek için uğraştığı Radamel Falcao hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde kendisine gelen teklifleri doğrulamıştı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Portekiz’de kamp yapacak olan Fransız ekibi Monaco da yıldız futbolcuyu kadroya dahil etmedi.

Le groupe retenu pour le stage de pré-saison au Portugal https://t.co/lWe5TO8Yo9 pic.twitter.com/7juHRWadjS — AS Monaco (@AS_Monaco) July 23, 2019

2013 yılında Monaco’ya 43 milyon Euro’ya transfer olan yıldız golcü, Manchester United ve Chelsea’de kiralık olarak forma giymişti.

2016’dan beri Monaco’da mücadele eden Falcao’nun Fransa’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.