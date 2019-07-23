SON DAKİKA Fenerbahçe’nin Eljif Elmas’tan kazanacağı para belli oldu… Rekor!

Napoli ile Eljif Elmas’ın transferi konusunda anlaşan Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) genç futbolcunun satış detaylarını açıkladı. Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklamada Napoli’nin Eljif Elmas için 16 milyon Euro net ve 3 milyon Euro bonus ödeyeceği bildirildi.

Eljif Elmas böylece Fenerbahçe’nin sattığı en pahalı futbolcu unvanını da eline geçirmiş oldu. Fenerbahçe’nin daha önce sattığı en pahalı futbolcu 16 milyon Euro’ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ahli’ye giden Moussa Sow’du.

Sarı-lacivertlilerin tarihi boyunca en çok gelir ettiği futbolcu satışları şöyle;

Josef: 12 milyon Euro

Anelka: 12 milyon Euro

Jay-Jay Okocha: 12,4 milyon Euro

Simon Kjaer: 12,5 milyon Euro

Elvir Baljic: 15,6 milyon Euro

Moussa Sow: 16 milyon Euro

Eljif Elmas: 16 milyon Euro (+1,5)

Ali Koç`un `Elmas` planı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç yıldız Eljif Elmas`ın satışıyla stoper, orta saha ve forvetteki oyuncu ihtiyacını kapatacak. Daha sonra kulübe güçlendirilip bütçe artıda kalacak. İlgili Haberi Oku

İşte Fenerbahçe tarafından KAP’a yapılan bildirim:

“Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas’ın İtalyan Kulübü SSC Napoli’ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”

Eljif Elmas kimdir? Eljif Elmas kaç yaşında, nereli? Eljif Elmas, 27 Eylül 1999 tarihide Makedonya`nın Skopje kentinde dünyaya geldi. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Elif Elmas, Napoli'nin Eljif Elmas için 16 milyon Euro net ve 3 milyon Euro bonus karşılığında 2019 - 2020 sezonu öncesinde transfer oldu. Peki Eljif Elmas kimdir? Kaç yaşında, nereli? İlgili Haberi Oku