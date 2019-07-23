SON DAKİKA Fenerbahçe’nin Eljif Elmas’tan kazanacağı para belli oldu… Rekor!

Napoli ile Eljif Elmas’ın transferi konusunda anlaşan Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) genç futbolcunun satış detaylarını açıkladı. Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklamada Napoli’nin Eljif Elmas için 16 milyon Euro net ve 3 milyon Euro bonus ödeyeceği bildirildi.
Eljif Elmas böylece Fenerbahçe’nin sattığı en pahalı futbolcu unvanını da eline geçirmiş oldu. Fenerbahçe’nin daha önce sattığı en pahalı futbolcu 16 milyon Euro’ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ahli’ye giden Moussa Sow’du.
Sarı-lacivertlilerin tarihi boyunca en çok gelir ettiği futbolcu satışları şöyle;
- Josef: 12 milyon Euro
- Anelka: 12 milyon Euro
- Jay-Jay Okocha: 12,4 milyon Euro
- Simon Kjaer: 12,5 milyon Euro
- Elvir Baljic: 15,6 milyon Euro
- Moussa Sow: 16 milyon Euro
- Eljif Elmas: 16 milyon Euro (+1,5)
İşte Fenerbahçe tarafından KAP’a yapılan bildirim:
“Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas’ın İtalyan Kulübü SSC Napoli’ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.
Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”