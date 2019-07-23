Son dakika! Fenerbahçe Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferini resmen açıkladı! İşte veda mesajı!

Fenerbahçe, Eljif Elmas’ın Napoli’ye transfer olduğunu resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler kulübün resmi internet sitesinden kesinleşen ayrılık hakkında bir açıklama yayınlarken sosyal medyada da “Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle” ifadesini içeren bir paylaşım yapıldı.

Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle! https://t.co/0YyRqhOsV4 pic.twitter.com/OWDYujLOKu — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 22 Temmuz 2019

Resmi açıklamada, “Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya’ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.

Yolun açık olsun Eljif Elmas” ifadelerine yer verildi.

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