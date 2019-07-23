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Rus boksör Maxim Dadashev yüzüne aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti
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Rus boksör Maxim Dadashev yüzüne aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti

Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Dadashev, 11. rauntta Matias'ın art arda gelen yumruklarıyla devrildi. Beyin kanaması geçiren Dadashev kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

23 Temmuz 2019 21:32

Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias’a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kariyerlerindeki 13 maçtan da galip ayrılan Maxim Dadashev ile Subriel Matias arasındaki süper hafif sıklet boks müsabakası, ölümle sonuçlandı.

Rusya Boks Federasyonu, 28 yaşındaki Dadashev’in, TSİ cumartesi sabaha karşı ABD’nin Maryland eyaletinde yapılan maçta aldığı darbeler yüzünden öldüğünü açıkladı.

Dadashev, 11. rauntta Matias’ın art arda gelen yumruklarıyla devrildi. Karşılaşmayı teknik nakavtla kaybeden Dadashev, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü.

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Dadashev ameliyat edildi ancak Rus boksör, Maryland Üniversitesi Prens George Hastanesi’nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Son güncelleme 21:32 | 23 Temmuz 2019
Maxim Dadashev Subriel Matias
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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