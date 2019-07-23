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Newcastle United’dan Joelinton’a rekor bonservis bedeli
Transfer Haberleri

Newcastle United’dan Joelinton’a rekor bonservis bedeli

Newcastle United, Hoffenheim'da forma giyen 22 yaşındaki forvet Joelinton'u 40 milyon sterline transfer etti ve kulüp transfer rekorunu kırdı

23 Temmuz 2019 21:49

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Brezilyalı futbolcu Joelinton’u kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Joelinton’un transferi konusunda Almanya’nın Hoffenheim takımıyla anlaşıldığı ve 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joelinton için ödenen bonservis bedelinin kulüp rekoru olduğu ifade edildi ancak miktara ilişkin bilgi verilmedi. İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Profesyonel kariyerine Sport Recife’de başlayan Brezilyalı futbolcu, Hoffenheim’ın yanı sıra Rapid Wien’de de oynadı.

Son güncelleme 21:49 | 23 Temmuz 2019
Hoffenheim Joelinton newcastle united
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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