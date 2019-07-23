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Merih Demiral’ın ‘Haydi söyle’ performansı takım arkadaşlarını güldürdü!
İtalya Serie A

Merih Demiral’ın ‘Haydi söyle’ performansı takım arkadaşlarını güldürdü!

Futbolcular arasında yeni gelen transfere şarkı söyletme geleneği Juventus'a transfer olan Merih Demiral'a da uygulandı. Milli futbolcu İbrahim Tatlıses'in "Haydi söyle" şarkısını seslendirirken eğlenceli anlar takım arkadaşları tarafından videoya alındı

SKOR DIŞ HABER 23 Temmuz 2019 20:23

İtalya Serie A takımlarından Juventus’a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral yeni kulübüne uyum sürecini atlatma konusunda bir hayli yol kat etti.

Futbolcular arasında gelenek haline gelen yeni transfere şarkı söyletme uygulaması 21 yaşındaki milli stopere de uygulandı.

Takım yemeğinden sonra yeni transferler tek tek sandalye üzerine çıkartılarak şarkı söyletilirken Merih Demiral’ın performansı eğlenceli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Sandalyeye çıktıktan sonra Türkçe şarkı söyleyeceğini belirten Demiral, İbrahim Tatlıses’in ‘Haydi Söyle’ isimli şarkısını mırıldandı.

Demiral’ın performansına en çok takım arkadaşı Mario Mandzukic gülerken o anları Leonardo Bonucci sosyal medya hesabından paylaştı.

Merih Demiral’ın yanı sıra Adrien Rabiot ve Gianluigi Buffon da şarkı söyleyen isimler arasında yer aldı.

Son güncelleme 20:27 | 23 Temmuz 2019
juventus Merih Demiral
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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