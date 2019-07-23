Merih Demiral’ın ‘Haydi söyle’ performansı takım arkadaşlarını güldürdü!

İtalya Serie A takımlarından Juventus’a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral yeni kulübüne uyum sürecini atlatma konusunda bir hayli yol kat etti.

Futbolcular arasında gelenek haline gelen yeni transfere şarkı söyletme uygulaması 21 yaşındaki milli stopere de uygulandı.

Takım yemeğinden sonra yeni transferler tek tek sandalye üzerine çıkartılarak şarkı söyletilirken Merih Demiral’ın performansı eğlenceli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Sandalyeye çıktıktan sonra Türkçe şarkı söyleyeceğini belirten Demiral, İbrahim Tatlıses’in ‘Haydi Söyle’ isimli şarkısını mırıldandı.

Demiral’ın performansına en çok takım arkadaşı Mario Mandzukic gülerken o anları Leonardo Bonucci sosyal medya hesabından paylaştı.

Merih Demiral’ın yanı sıra Adrien Rabiot ve Gianluigi Buffon da şarkı söyleyen isimler arasında yer aldı.