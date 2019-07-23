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Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi rövanş maçına kaldı!
Şampiyonlar Ligi

Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi rövanş maçına kaldı!

23 Temmuz 2019 23:46

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Viktoria Plzen ile Olimpiakos, Çekya’da golsüz berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir’in rakibi olmak için mücade eden iki takım, Doosan Arena’da karşı karşıya geldi.

İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını gole çeviremeyince, mücadele 0-0 sona erdi.

İkinci maçta Çekya ekibi, maçı kazanması veya mücadelenin gollü beraberlikle bitmesi halinde tur atlayacak. Olympiakos’un kazanması halinde Yunan ekibi tur atlayacakken, golsüz beraberlikte ise mücadele uzatma dakikalarına gidecek.

Yunan ekibinde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen Mathieu Valbuena, 57 dakika sahada kaldı.

Turuncu lacivertlilerin rakibini belirleyecek rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü TSİ 21.30’da Yunanistan’ın Atina şehrinde oynanacak.

Son güncelleme 23:46 | 23 Temmuz 2019
Medipol Başakşehir
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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