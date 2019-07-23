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‘Kjaer’in transferi için Fenerbahçe ile görüştük’
Transfer Haberleri

‘Kjaer’in transferi için Fenerbahçe ile görüştük’

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nemanja Gudelj'in transferi için yapılan basın toplantısında, Simon Kjaer'in transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.

23 Temmuz 2019 17:15

İspanyol ekibi Sevilla’nın Monchi lakaplı sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Nemanja Gudelj’in transferi için düzenlenen basın toplantısında transferle ilgili açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Simon Kjaer için de konuşan Monchi, Danimarkalı stoper için sarı-lacivertli ekiple görüştüklerini kaydetti.

“Simon Kjaer için bazı teklifler var” diyen Monchi, “Fenerbahçe ile 3 hafta ya da 1 ay öncesine kadar bir görüşmemiz olmuştu. Ancak, 15 gündür Fenerbahçe ile bir temasımız yok.” ifadelerini kullandı.

Kjaer’in halihazırda kendi oyuncuları olduğunu belirten Monchi, “Şu an takımımızın bir futbolcusu. Çok eğlenceli ve harika bir takım oyuncusu. Transferin bitmesine daha çok süre var. Sahip olduğumuz oyuncuları, kar edebileceğimiz şekilde elden çıkarmaya gayret edeceğiz.” diye konuştu.

Son güncelleme 18:20 | 23 Temmuz 2019
Fenerbahçe Monchi sevilla Simon Kjaer transfer
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