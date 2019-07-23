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Kadınlar Avrupa Kupası’nda rakipler belli oldu
Eurocup

Kadınlar Avrupa Kupası’nda rakipler belli oldu

Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Ormanspor'un gruptaki rakipleri belli oldu.

23 Temmuz 2019 16:00

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda mücadele edecek Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Ormanspor’un rakipleri belli oldu.

FIBA’dan yapılan açıklamaya göre Türk takımlarının gruptaki rakipleri şöyle:

B Grubu: Beşiktaş, Spartaek M.R. Vidnoje (Rusya), MBA Moskova (Rusya), Priştine (Kosova)

C Grubu: Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç), CCC Polkowice (Polonya)

D Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Enisey Krasnoyarsk Region (Rusya), Tsmoki Minsk (Belarus), MBK Ruzomberok (Slovakya)

E Grubu: Galatasaray, Artego BydGoszcz (Polonya), Lulea Basket (İsveç), ACS Sepsi-SIC (Romanya)

23 Temmuz 2019 Kadınlar Euroleague`de rakipler belli oldu Kadınlar Euroleague`de mücadele edecek Çukurova Basketbol ve Fenerbahçe`nin rakipleri, çekilen kuralar sonucunda belli oldu. İlgili Haberi Oku

Bellona Kayseri Basketbol ise 26 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde Rusya’nın Noginsk ekibiyle eleme maçlarında karşı karşıya gelecek. Bellona Kayseri Basketbol, rakibini elediği takdirde C Grubu’nda mücadele hakkı elde edecek.

Avrupa Ligi eleme mücadelesinde Polonya’nın Arka Gdynia ekibiyle eşleşen BOTAŞ, rakibine elenmesi halinde Avrupa Kupası’nda A Grubu’nda yer alacak.

Kadınlar Avrupa Kupası’nda normal sezon, 17 Ekim’de başlayacak.

Son güncelleme 16:00 | 23 Temmuz 2019
beşiktaş FIBA Kadınlar Avrupa Kupası galatasaray Hatay Büyükşehir Belediyespor Ormanspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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