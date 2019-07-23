Kadınlar Avrupa Kupası’nda rakipler belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda mücadele edecek Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Ormanspor’un rakipleri belli oldu.

FIBA’dan yapılan açıklamaya göre Türk takımlarının gruptaki rakipleri şöyle:

B Grubu: Beşiktaş, Spartaek M.R. Vidnoje (Rusya), MBA Moskova (Rusya), Priştine (Kosova)

C Grubu: Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç), CCC Polkowice (Polonya)

D Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Enisey Krasnoyarsk Region (Rusya), Tsmoki Minsk (Belarus), MBK Ruzomberok (Slovakya)

E Grubu: Galatasaray, Artego BydGoszcz (Polonya), Lulea Basket (İsveç), ACS Sepsi-SIC (Romanya)

Kadınlar Euroleague`de rakipler belli oldu Kadınlar Euroleague`de mücadele edecek Çukurova Basketbol ve Fenerbahçe`nin rakipleri, çekilen kuralar sonucunda belli oldu. İlgili Haberi Oku

Bellona Kayseri Basketbol ise 26 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde Rusya’nın Noginsk ekibiyle eleme maçlarında karşı karşıya gelecek. Bellona Kayseri Basketbol, rakibini elediği takdirde C Grubu’nda mücadele hakkı elde edecek.

Avrupa Ligi eleme mücadelesinde Polonya’nın Arka Gdynia ekibiyle eşleşen BOTAŞ, rakibine elenmesi halinde Avrupa Kupası’nda A Grubu’nda yer alacak.

Kadınlar Avrupa Kupası’nda normal sezon, 17 Ekim’de başlayacak.