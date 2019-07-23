Juventus’un eski kadın futbolcusundan şok sözler! ‘Hapiste gibiydim’

Juventus Kadın Futbol Takımı’nın eski yıldızlarından Petronella Ekroth, İtalyan ekibinde yaşadığı 1 yılı “Hapishane” olarak nitelendirdi. Juventus’tan ayrılarak ülkesinin takımlarından Djurgarden’e dönen İsveçli futbolcu Petronella Ekroth, yönetimin Cristiano Ronaldo’nun tecavüz davası ile ilgili konuşmalarını yasakladığını söyledi.

Juventus’ta kalmasının futbolu ve kişiliğini geliştirmesi için yararlı olduğunu belirten Petronella Ekroth, kulübün yönetim tarzını ise yerden yere vurdu. ‘Candid Camera’ isimli televizyon programına konuşan Petronella Ekroth, Juventus’taki günlerini “Hapishane gibiydi” şeklinde anlattı. Petronella Ekroth, özellikle Cristiano Ronaldo’nun tecavüz davası ile ilgili takım arkadaşlarıyla konuşmasının yasaklanmasını kabul edilemez bulduğunu söyledi. Bu hareket nedeniyle kulüpte düşüncelerine saygı duyulmadığı izlenimine kapılmasına neden olduğunu belirten Petronella Ekroth, “İstediğim şeyleri yapmam engellendi” ifadesini kullandı.

Cristiano Ronaldo`ya tecavüz suçlamasında müjdeli haber Tecavüz iddiası ile suçlanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için savcılıktan müjdeli haber geldi. İlgili Haberi Oku

Çok fazla kısıtlama olduğunun da altını çizen Petronella Ekroth “Juventus’un bilinen ve bilinmeyen iki yüzü var. Kulüp tarafından iyi olduğu belirlenen şeyleri yapabiliyor, kötü olarak nitelendirilen şeyleri yapamıyordunuz. Bir ara kendim olmaktan çıktığımı fark ettim. Oldukça zor bir dönemdi” diyerek sözlerini tamamladı.

Petronella Ekroth, Juventus’ta geçirdiği bir yılda lig ve kupa şampiyonluğu yaşamıştı.