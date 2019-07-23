İngiltere Premier Lig yıldızının eşcinsel olduğunu açıklamasına izin verilmedi

İngiltere Premier Lig’de oynayan bir futbolcunun eşcinsel olduğunu duyurma isteği, kulüp yetkililerinden veto yedi. İngiliz The Sun’da yer alan habere göre eşcinsel olduğunu açıklamak istediğini duyuran ismini vermeyen bir futbolcu, kulüp yönetimi tarafından “Taraftarın tepkisini çeker” bahanesiyle durduruldu.

hangi kulüp ve hangi futbolcu olduğu açıklanmayan haberde, takım arkadaşlarına durumu anlatan futbolcunun, eşcinsel olduğunu açıklamasına izin verilmemesi tepki topladı. Takım arkadaşları, futbolcuyu desteklerken, kulübün kararına tepki gösterdi. Takımda oynayan diğer futbolcular, kulübü geri kafalı kalmakla suçladı. Kulüp yetkilileri ise, futbolcunun eşcinsel olmasının kendileri için sıkıntı yaratmadığını ancak taraftardan gelen tepkilerin önüne geçemeyecekleri gerekçesiyle böyle bir karar aldıklarını belirtti.

MLS yıldızı eşcinsel olduğunu açıkladı MLS ekiplerinden Minnesota United`da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Collin Martin eşcinsel olduğunu resmen açıkladı. Miller, sosyal medyadan açıklamayı yaparken ABD`de aktif olarak spor hayatına devam eden tek eşcinsel profesyonel erkek sporcu konumunda. Miller, futbol dünyasında ise İsveçli Anton Hysen ile birlikte aktif futbol hayatı devam ikinci eşcinsel futbolcu. İlgili Haberi Oku

Önce başka bir futbolcunun eşcinsel olduğunu açıklamasının beklenmesi gerektiğine inanan kulüp yetkilileri, böylece futbolcularının oluşacak baskıdan etkilenmeyeceğini savundu.

“HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI”

Eşcinsel futbolcunun takım arkadaşlarından biri, alınan karar ile ilgili yaptığı yorumda “Kulübün taraftarın tepkisinden korkması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Kulübün kendisine destek olmadığını düşünüyor” dedi.