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Hüseyin Türkmen: O sene inşallah bu senedir
Trabzonspor

Hüseyin Türkmen: O sene inşallah bu senedir

Hüseyin Türkmen, "Şampiyonluk yolunda çok çalışıyoruz. O sene, inşallah bu senedir. Taraftarlarımızın desteği ve isteği çok fazla. Biz de buna göre çalışıyoruz" dedi.

23 Temmuz 2019 12:31

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz kentinde sürdüren Trabzonspor’da genç savunmacı Hüseyin Türkmen, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dün çekilen UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu kuraları hakkında görüşlerini aktaran Hüseyin Türkmen, “Kura inşallah bizim için iyi olur. Sparta Prag geçmişi olan, köklü bir takım. Şansımız olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımız, iyi bir yapılanma içerisindeyiz. İnşallah galip gelip üst tura çıkarız” ifadelerini kullandı.

“TAKIMDA ÇOK GÜZEL BİR ORTAMIMIZ VAR” Takımdaki genç yapılanma hakkında da konuşan Türkmen, “Bu süreç, Yusuf’la Abdülkadir’le devam ediyor. Uğurcan ve ben de bu dönemi iyi atlattık. Bize güvenen hocalarımız, dün de diğer genç arkadaşlara süre verdi. Hep birlikte güzel bir ortamımız var” diye konuştu.

“BEN BU FORMAYLA EN ALT SEVİYEDEN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTIM”

Geçen senenin ardından takımda tecrübeli bir oyuncu olarak görüldüğünü söyleyen Hüseyin Türkmen, “Her anlamda tecrübe kazandım. Çok çalışıyorum ve artık tecrübeliyim. Tecrübemi artık sahaya yansıtabilirim. Ben en alt seviyeden gelinebilecek en üst seviyeye geldim. Takımda artık bir ağabeylik payım var. Kardeşlerimize yol açıp onlara sahip çıkacağız. Takıma kendimi verip en iyi yerlere gelmeye çalışacağım” şeklinde konuştu.

“MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYMEK İSTİYORUM”

Milli takımda oynamayı hedeflediğini ifade eden Türkmen şöyle konuştu:  “Milli takım bir Türk oyuncunun isteyebileceği en üst seviyedir. Herkes gibi ben de istiyorum. Çok çalışıp beklemem gerekiyor. İyi performans gösterirsem ileri de olur inşallah.”

Son güncelleme 12:31 | 23 Temmuz 2019
Avusturya Hüseyin Türkmen kamp trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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