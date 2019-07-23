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Hüseyin Bulut’tan Göztepe’ye 5 yıllık imza
Transfer Haberleri

Hüseyin Bulut’tan Göztepe’ye 5 yıllık imza

Transfer döneminde şu ana kadar Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Hatayspor'dan Murat Paluli, Menemenspor'dan Veli Çetin ve Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Göztepe, genç orta saha Hüseyin Bulut transferini de resmen bitirdi. 

23 Temmuz 2019 14:23

Sarı-kırmızılılar Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund takımında top koşturan 20 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “1999 doğumlu genç oyuncu Hüseyin Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve son olarak 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut’a takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diyoruz.”

Öte yandan genç oyuncu imza atar atmaz takımın Afyonkarahisar kampına dahil oldu.

Son güncelleme 14:25 | 23 Temmuz 2019
göztepe Hüseyin Bulut süper lig transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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