Hüseyin Bulut’tan Göztepe’ye 5 yıllık imza

Sarı-kırmızılılar Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund takımında top koşturan 20 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “1999 doğumlu genç oyuncu Hüseyin Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve son olarak 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut’a takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diyoruz.”

Öte yandan genç oyuncu imza atar atmaz takımın Afyonkarahisar kampına dahil oldu.