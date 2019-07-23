Fenerbahçe’de stopere sürpriz aday: Juan Jesus

Süper Lig’de yeni sezon öncesinde transferlerle takımı güçlendiren Fenerbahçe, savunma bölgesi için Roma’da forma giyen Juan Jesus’u gündemine aldı.

Sözcü muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Roma Kulübü ile sıcak ilişkileri bulunan Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon Serie A’da 20 maçta forma giyen 28 yaşındaki stoper Juan Jesus için İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

Tecrübeli savunmacıyı kiralık ve satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, Roma ile anlaşma sağlanması halinde futbolcuyla bir araya gelecek.

Geçen sene adı Galatasaray ile anılan ve bu sezon da Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Brezilyalı stoper, siyah beyazlı takıma transfer olacağı iddialarını yalanlamıştı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Jesus, “Şakalara başladık mı hemen? Ben Roma’nın oyuncusuyum ve her zaman da Roma’nın oyuncusu olacağım.” ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya’nın Internacional takımında profesyonelliğe adım atan Juan Jesus, 2012’de 3.8 milyon Euro’ya Inter’e transfer oldu.

Tecrübeli isim 2017’de 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter’den Roma’ya gitti.