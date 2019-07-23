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Fenerbahçe’de stopere sürpriz aday: Juan Jesus
Transfer Haberleri

Fenerbahçe’de stopere sürpriz aday: Juan Jesus

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın 28 yaşındaki stoperi Juan Jesus için Fenerbahçe'ye devreye girdiği öğrenildi. Brezilyalı savunmacı kısa süre önce Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını yalanlamıştı

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 23 Temmuz 2019 22:58

Süper Lig’de yeni sezon öncesinde transferlerle takımı güçlendiren Fenerbahçe, savunma bölgesi için Roma’da forma giyen Juan Jesus’u gündemine aldı.

Sözcü muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Roma Kulübü ile sıcak ilişkileri bulunan Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon Serie A’da 20 maçta forma giyen 28 yaşındaki stoper Juan Jesus için İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

Tecrübeli savunmacıyı kiralık ve satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, Roma ile anlaşma sağlanması halinde futbolcuyla bir araya gelecek.

Geçen sene adı Galatasaray ile anılan ve bu sezon da Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Brezilyalı stoper, siyah beyazlı takıma transfer olacağı iddialarını yalanlamıştı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Jesus, “Şakalara başladık mı hemen? Ben Roma’nın oyuncusuyum ve her zaman da Roma’nın oyuncusu olacağım.” ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya’nın Internacional takımında profesyonelliğe adım atan Juan Jesus, 2012’de 3.8 milyon Euro’ya Inter’e transfer oldu.

Tecrübeli isim 2017’de 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter’den Roma’ya gitti.

Son güncelleme 23:08 | 23 Temmuz 2019
beşiktaş Fenerbahçe Juan Jesus roma transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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