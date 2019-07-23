Fenerbahçe oyuncu satışından 14 ayda 42 milyon Euro kazandı

Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro gibi rekor bir ücretle Napoli'ye satan Fenerbahçe'de Ali Koç ve ekibi ciddi bir kârın kulübe kazandırılmasını sağladı.

Geçen sezon 1 yıllık sözleşmesi kalan Josef de Souza'yı 12 milyon, Fernandao'yu 2.5 milyon, Giuliano'yu 10.50 milyona satan sarı-lacivertllier, Salih Uçan'ın kiralanmasından da 1 milyon Euro kazandı.

Yeni sezon başında da Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye gönderen Fenerbahçe'de, 14 ayda yapılan oyuncu satışları Başkan Ali Koç ve ekibinin elini rahatlattı.

GELİŞLERİ 15 MİLYON 180 BİN EURO

Fenerbahçe'de satışlarından 38.5 milyon euro gelir elde edilen 3 oyuncunun sarı-laciverlilere maliyeti sadece 15 milyon 180 bin Euro'ydu. Josef'i 8, Giuliano'yu 7 milyona alan Fenerbahçe, Eljif'i ise sadece 180 bin Euro'ya transfer etti. Fenerbahçe bu 3 oyuncudan, tam 23 milyon 320 bin Euro kâr yaptı. Bu futbolcuları takıma kazandıran eski yönetim ve teknik heyete de teşekkür edildi.

TRANSFERDE ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Fenerbahçe geçen sezon Josef, Giuliano, Salih ve Fernandao'dan, bu sezon ise Eljif'den elde ettiği gelirlerle rahat bir nefes aldı. FFP nedeniyle sattığın kadar oyuncu alabilirsin kuralı nedeniyle, bonservis bedelinden elde edilecek gelirlerin önemli olması, Ali Koç ve yönetimini satışlarla elini güçlendirdi.

10 MİLYON EURO’YA BİTER DENİLEN ELJİF 16 MİLYONA GÖNDERİLDİ

Ali Koç, Eljif Elmas için kapısını 10 milyon Euro'dan çalan kulüplerle bu fiyatlara görüşmedi. Kimse Eljif'in bu fiyatlara satılacağına ihtimal vermezken, Koç 15-20 milyon Euro bandında fiyat belirledi. Başkanın net bir şekilde ortaya koyduğu tavırla, Napoli'nin bu fiyatlara çıkmasını sağlandı.

15 MİLYON DAHA GELEBİLİR

Fenerbahçe takımda düşünülmeyen Jailson ve Zajc'ın olası satışında da toplamda 15 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ücreti alabilir. İki oyuncuya da ciddi taliplerin olduğu ve istenilen fiyatlara çıkılması durumunda satılabilecekleri öğrenildi.