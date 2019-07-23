Fenerbahçe 32 derece sıcakta kavruldu!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Wolfsburg maçında ayak bileğine darbe alan Hasan Ali Kaldırım antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Tolga Ciğerci takımdan ayrı kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda sıcak hava ve yüksek tempo nedeniyle sarı lacivertli oyuncular oldukça zorlandı.

Sarı lacivertliler 32 derece sıcağın altında sıkı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman sonrası futbolcular buz dolu kovalarına girerek serinlemeye çalıştı. Futbolcular hem serinledi hem de böylece olası sakatlıkların önüne geçilmiş oldu.