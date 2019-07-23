SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan'ın başdanışmanı hakkında flaş iddia | Son dakika
Fenerbahçe 32 derece sıcakta kavruldu!
Fenerbahçe

Fenerbahçe 32 derece sıcakta kavruldu!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampta devam ettiren Fenerbahçe, akşam idmanını 32 derece sıcak altında gerçekleştirdi.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 23 Temmuz 2019 21:39

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Wolfsburg maçında ayak bileğine darbe alan Hasan Ali Kaldırım antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Tolga Ciğerci takımdan ayrı kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda sıcak hava ve yüksek tempo nedeniyle sarı lacivertli oyuncular oldukça zorlandı.

Sarı lacivertliler 32 derece sıcağın altında sıkı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman sonrası futbolcular buz dolu kovalarına girerek serinlemeye çalıştı. Futbolcular hem serinledi hem de böylece olası sakatlıkların önüne geçilmiş oldu.

Son güncelleme 21:39 | 23 Temmuz 2019
Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR