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Fekir’den sürpriz tercih! Kardeşi de gitti
Transfer Haberleri

Fekir’den sürpriz tercih! Kardeşi de gitti

İspanya temsilcisi Real Betis, Fransız milli oyuncu Nabil Fekir ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Adı dünya devleri ile anılan Nabil Fekir'in Real Betis'e transfer olması şaşkınlık yarattı. Nabil Fekir'in kardeşi de Real Betis'e gitti.

23 Temmuz 2019 12:30

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, Olympique Lyon’da forma giyen Fransız milli oyuncu Nabil Fekir’i renklerine bağladı. Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, 19,75 milyon avro bonservis bedeli, performansa bağlı 10 milyon avro bonus ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında Olympique Lyon’un kaptanı Fekir, Real Betis’e transfer oldu.

Fransa Milli Takımı’nda da 21 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Betis ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Nabil Fekir’in 22 yaşındaki kardeşi sol kanat oyuncusu Yassin de Olympique Lyon’dan Real Betis’e geçti.

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Fransa temsilcisinin altyapısına 2011 yılında giren Nabil Fekir, 193 karşılaşmada 69 kez ağları sarsmıştı.

Nabil Fekir, geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla çıktığı toplam 39 maçta 12 gol, 9 asistlik bir performans sergilemişti.

Lyon altyapısında yetişen Nabil Fekir’in piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Son güncelleme 12:30 | 23 Temmuz 2019
nabil fekir
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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