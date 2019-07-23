Fekir’den sürpriz tercih! Kardeşi de gitti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, Olympique Lyon’da forma giyen Fransız milli oyuncu Nabil Fekir’i renklerine bağladı. Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, 19,75 milyon avro bonservis bedeli, performansa bağlı 10 milyon avro bonus ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında Olympique Lyon’un kaptanı Fekir, Real Betis’e transfer oldu.

Fransa Milli Takımı’nda da 21 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Betis ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Nabil Fekir’in 22 yaşındaki kardeşi sol kanat oyuncusu Yassin de Olympique Lyon’dan Real Betis’e geçti.

SON DAKİKA Fenerbahçe`nin Eljif Elmas`tan kazanacağı para belli oldu... Rekor! Fenerbahçe`nin Napoli`ye sattığı Eljif Elmas`ın bonservis bedeli belli oldu. Eljif Elmas, 16 milyon Euro`ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ahli`ye giden Moussa Sow`u geçerek Fenerbahçe`nin sattığı en pahalı futbolcu olma unvanını eline geçirdi. İlgili Haberi Oku

Fransa temsilcisinin altyapısına 2011 yılında giren Nabil Fekir, 193 karşılaşmada 69 kez ağları sarsmıştı.

Nabil Fekir, geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla çıktığı toplam 39 maçta 12 gol, 9 asistlik bir performans sergilemişti.

Lyon altyapısında yetişen Nabil Fekir’in piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösteriliyor.