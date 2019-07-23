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Federer ve Nadal rekor için…
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Federer ve Nadal rekor için…

Tenis dünyasının iki efsane ismi Roger Federer ve Rafael Nadal, gösteri maçıyla rekor kırmayı hedefliyor.

23 Temmuz 2019 07:24

İki efsane Roger Federer ve Rafael Nadal rekora hazırlanıyor.

Roger Federer Vakfı'nın etkinliği çerçevesinde iki efsane tenisçi, 7 Şubat'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town Stadı'nda bir gösteri maçı yapacak. ‘Çiftler' maçında Federer'in partneri Microsoft'un patronu Bill Gates, Nadal'ın partneri ise Güney Afrikalı komedyen Trevor Noah olacak.

55 bin kapasiteli stadın tamamının dolması ve rekor kırılması bekleniyor.

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Son güncelleme 07:53 | 23 Temmuz 2019
Federer Nadal
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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