Federer ve Nadal rekor için…

İki efsane Roger Federer ve Rafael Nadal rekora hazırlanıyor.

Roger Federer Vakfı'nın etkinliği çerçevesinde iki efsane tenisçi, 7 Şubat'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town Stadı'nda bir gösteri maçı yapacak. ‘Çiftler' maçında Federer'in partneri Microsoft'un patronu Bill Gates, Nadal'ın partneri ise Güney Afrikalı komedyen Trevor Noah olacak.

55 bin kapasiteli stadın tamamının dolması ve rekor kırılması bekleniyor.

Büşra Ün İtalya`da şampiyon oldu Milli sporcu Büşra Ün, İtalya`da düzenlenen 7. Citta di Firenze Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası`nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. İlgili Haberi Oku

Teniste daha önceki seyirci rekoru, Brüksel'de 35 bin 681 kişi önünde yapılan Kim Clijsters-Serena Williams gösteri maçına aitti…