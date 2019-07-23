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Fatih Terim’den oyuncularına ikaz: ‘Galatasaray’da oynayan adam…’
Galatasaray

Fatih Terim’den oyuncularına ikaz: ‘Galatasaray’da oynayan adam…’

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kamp ile sürdüren Galatasaray'da futbolcular günü çift kale maçla tamamladı. Çalışma sırasında teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularını sık sık uyarması dikkatlerden kaçmadı

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 23 Temmuz 2019 19:52

Avusturya’da düzenlediği kampla yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray günü çift kale maçla tamamladı.

Sabah saatlerinde doğa yürüyüşü yapan sarı kırmızılılar akşam idmanında maç provası yaptı. Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; çalışma sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim öğrencilerini sık sık uyardı.

Oyuncularının basit top kaybı yapmasını istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, yapılan bir top kaybı sonrasında oyunu durdurdu ve uyarıda bulundu. 65 yaşındaki teknik adamın “Galatasaray’da oynayan adam bunları kaybetmeyecek” diyerek futbolcularını ikaz etti.

Terim, oyuncularının saha içinde durması gereken pozisyonlarıyla ilgili uyarılarda bulunurken, pas trafiği sırasında sakin olmaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan sarı kırmızılı ekibin yıldızı Ryan Babel çalışma sonrasında genç stoper Valentine Ozornwafor’u yanına çağırarak video üzerinden yaptığı hataları gösterdi.

Son güncelleme 19:57 | 23 Temmuz 2019
fatih terim galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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