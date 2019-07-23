Eski hocasından Eljif Elmas için flaş sözler! ‘Fenerbahçe’de yapılan pozisyon hataları…’

Fenerbahçe'nin 16 milyon Euro bonservis bedeli ile Napoli'ye sattığı Eljif Elmas’ı, 20 yaşındaki yıldız oyuncunun Makedonya Milli Takımı’ndan teknik direktörü olan Igor Angelovski, İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Rabotnicki'de Sportif Direktör iken kurduğu futbol akademisinde Eljif'i 11 yaşında keşfeden ve 500 bin Euro'luk bonservis bedelini cebinden vererek oyuncuyu takıma kazandıran Angelovski, genç yıldızın Napoli'de ofansif bir rolde oynayacağını belirterek, “Eljif’in çok daha iyi yerlere gelebileceğini ön görebiliyorduk.

Çok geçmeden bunu yapmayı başardı. Onun oyun yapısına sahipseniz ve genç yaşta iyi noktalara transfer olmayı başarmışsanız, sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Eljif bizlerle Milli Takım forması altında çok önemli takımlara karşı iyi performanslar sergiledi. Bu performanslar sırasında Avrupa kulüplerine kendisini gösterdiğini düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe’de de özellikle son dönemlerde kendisine gelmişti. Napoli’de oyun planı içerisinde ofansif bir rolde olacaktır. Fenerbahçe’de ona yönelik yapılan pozisyon hatalarını, Ancelotti’nin yapacağını düşünmüyorum. Bu konuda detaylı araştırmalar yapıyor ve Eljif için bu denli yüksek bir bedeli vermelerinin sebebi de ondan meyve alabileceklerinden emin olmaları. Napoli onun için iyi bir tercih oldu” dedi.

“İtalyan futboluna adapte olacaktır”

Elmas'ın İtalyan futboluna kısa sürede uyum sağlayacağını belirten Makedon teknik adam, “İtalya futbolunda başta Genoa’da oynayan Pandev olmak üzere çok sayıda önemli Makedon futbolcu yer alıyor. Bu anlamda Eljif de, kendisine mental destek sağlayabilecek önemli isimlerle aynı ülkede yer alacak. Bu süreçte hem Pandev hem de ben, İtalya konusunda önerilerde bulunmuştuk. İtalya futbolunun taktik yapısına adapte olmakta güçlük çekmeyecektir. Oyun zekası olarak Serie A’nın gerisinde olan bir oyuncu değil Eljif. Ancelotti de aynı şeyi düşünüyor olmalı ki bu transfer gerçekleşti. Fizik olarak her geçen gün daha fazla güçleniyor olması da önemli bir artısı” şeklinde konuştu. “Eljif'ten etkilenen çok kulüp vardı”

Eljif'in Fenerbahçe kariyerini doğru kullandığını belirten Angelovski, “Napoli transferi gerçekleştiğine göre Eljif'in Fenerbahçe kariyerini doğru değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe, Eljif’i iyi değerlendirdi mi? Bunun için net bir şey söylemek mümkün değil. Çok uzun süre oyuncuyu oynaması gerekenin farklı bölgelerinde oynattılar. Bu oyuncu, akademi dönemlerinden bu tarafa hiç defansif oynamazken, kendisine bu roller verildi. Son aylarında ofansif futbolcu olarak mücadele verince de dikkatleri daha fazla üzerine çekti. Bu dönemlerde Eljif’in geride de kalsa, ileride de kalsa elinden geleni yapması, hata sayısını en düşük seviyede tutması ve özellikle topsuz alanlarda rakibi bozmaya yönelik koşuları, kendisini tribünden izleyenleri de etkilemiş olmalı. Bu etkilenenler arasında çok sayıda yabancı kulüp vardı” dedi.

“Eljif'in ismini transfer listelerinde sıkça duyacağız”

Eljif'in İtalya'daki macerasıyla değerini 3-4 katına çıkarabileceğini belirten Angelovski, “Elif'in Napoli’den sonraki durağı, kendisini Şampiyonlar Ligi’nde kanıtlamış çok önemli bir ekip olabilir. Kendisinin Türkiye’de bir geçiş süreci yaşadığını söyleyebiliriz ve tahmin ediyorum Türkiye’ye tekrar dönmesi mümkün olmayacaktır. Bir basamağı atlattı ve artık Süper Lig’den Serie A’ye geçti. Burada ilk 11’de şans bulmaya başladıktan sonra mutlaka önemli ekiplerin transfer listesinde sıkça adını duyarız. Zaten Napoli dışında da adının anıldığı ekipler olmuştu” şeklinde konuştu.

“Makedon futbolunda nice Elmas’lar var”

Makedon futbolunda yeni Eljif’lerin olduğunu da müjdeleyen Angelovski, “Makedon futbolunda yeni Eljifler yakalamak için takımların akademilerini incelemek gerekiyor. Buradan isim isim veremem. Milli takım hocası olduğum için doğru olmaz ama düşük maliyetli, az maaş kazanan bu futbolcular gelecekte çok büyük bonservisler kazandırabilir. Makedonya toprakları futbolcu konusunda bir madendir ve bunun çıkarılması büyük değerler kazanılmasını sağlayabilir” yorumunu yaptı.

“Süper Lig'den teklif aldım”

Son olarak kendisiyle ilgili olarak soruyu yanıtlayan ve isminin Türkiye’deki kulüplerle anılmasıyla ilgili konuşan Angelovski, çıkan haberlere şu yanıtı verdi: “Zaman zaman arayan kulüp yöneticileri oluyor. 1 ay kadar önce yine bir Süper Lig ekibimizden telefonla bir teklif aldık. Kulüp ismini vermem doğru olmaz. Kendilerine ilgilerinden dolayı her zaman teşekkür ettim. Makedonya A Milli Takımı Teknik Direktörü olarak bir kulüple masaya oturmam, etik bir durum değil. Çünkü bir ulusu temsil ediyorum. Ama bir gün Süper Lig’de görev yapmak, kendi adıma büyük mutluluk olacaktır. O tarih bugün mü, yarın mı bir şey söyleyemiyorum.”