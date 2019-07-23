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‘Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum’
Fenerbahçe

‘Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum’

Napoli'nin ödediği bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin tarihine geçen Eljif Elmas, sarı-lacivertlilere veda etti. Veda görüntüleri Fenerbahçe'nin Youtube kanalında yayınlandı.

23 Temmuz 2019 11:56

Fenerbahçe’den İtalya’nın Napoli ekibine transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Eljif Elmas, Fenerbahçe Kulübünün YouTube kanalında yayımlanan veda mesajında, sarı-lacivertli formayı gururla taşıdığını belirterek, “Kuzey Makedonya’dan gelip Türkiye’nin en büyük takımında oynadım. Bu şanlı forma her zaman benimle birlikte olacak. Belki bir gün burada büyük Fenerbahçe taraftarıyla buluşacağım. Alex, Lefter gibi büyük oyuncu olmak istedim. Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum” ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de Galatasaray ile oynadıkları derbi maçının kendisi için unutulmaz olduğunu aktaran Makedon futbolcu, şunları kaydetti:

23 Temmuz 2019 SON DAKİKA Fenerbahçe`nin Eljif Elmas`tan kazanacağı para belli oldu... Rekor! Fenerbahçe`nin Napoli`ye sattığı Eljif Elmas`ın bonservis bedeli belli oldu. Eljif Elmas, 16 milyon Euro`ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ahli`ye giden Moussa Sow`u geçerek Fenerbahçe`nin sattığı en pahalı futbolcu olma unvanını eline geçirdi. İlgili Haberi Oku

“Kadıköy’de unutamadığım maç Galatasaray maçıdır. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim maçtı. Bir de gol attığım için mutluyum. Taraftarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Gurur verici bir şey. İnşallah onlar için her zaman Elmas olarak kalırım ve yine birgün burada buluşuruz. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi hiçbir zaman unutmayacağım, her zaman kalbimde taşıyacağım.”

Son güncelleme 11:56 | 23 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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