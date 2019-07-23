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Eljif Elmas Napoli’de… Rekor transfer sonrası Fenerbahçe’den veda mesajı
Fenerbahçe

Eljif Elmas Napoli’de… Rekor transfer sonrası Fenerbahçe’den veda mesajı

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin tamamlandığını resmen duyurdu. Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı futbolcu oldu.

23 Temmuz 2019 07:14

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olduğunu resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler kulübün resmi internet sitesinden kesinleşen ayrılık hakkında bir açıklama yayınlarken sosyal medyada da “Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle” ifadesini içeren bir paylaşım yapıldı.

Resmi açıklamada, “Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas’ın transferi konusunda İtalya’nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır. Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif’e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Yolun açık olsun Eljif Elmas” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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