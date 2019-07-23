Eljif Elmas kimdir? Eljif Elmas kaç yaşında, nereli?

Eljif Elmas, 2017 – 2018 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olmasının ardından gösterdiği performansla hem taraftarların hem de dünya devi takımların dikkatini çekti. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen başarı basamaklarını hızlı şekilde çıkan Eljif Elmas 2019 – 2020 sezonu öncesinde Napoli’ye transfer oldu. Peki, Eljif Elmas kimdir?

ELJİF ELMAS KİMDİR?

27 Eylül 1999 tarihide Makedonya’nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulubü Rabotnicki’nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir.

1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya’nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı’na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir.

Elfij Elmas, 2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek. Elmas, Rabotnicki ile geçen sezon 35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı.

Makedonya U-21 Milli Takımı’nda da forma giyen Elif Elmas, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016’da ‘En iyi Genç Oyuncu’ seçilmişti. Kısa sürede Makedonya Milli Takımı’na da yükselen Elmas, 11 milli maçta 2 gol attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 resmi maça çıkan Eljif Elmas ligde oynadığı 29 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

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