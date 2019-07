Chelsea ile Barcelona, Twitter’da kapıştı!

Chelsea ile Barcelona, Japonya’da oynayacakları hazırlık karşılaşması öncesinde Twitter üzerinden atıştı!

İngiliz temsilcisi, Barcelona’yı 2012 yılında Camp Nou’da mağlup ettikleri ve Şampiyonlar Ligi finaline çıktıkları mücadelenin videosunu paylaştı.

İspanyol ekibi de son olarak 2017-2018 yılında Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden rakibine göndermede bulunarak “Bu video sizin bir zamanlar Şampiyonlar Ligi’nde oynadığınız döneme mi gönderme?” ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Avrupa kulüplerinin sosyal medya hesaplarında sık sık gördüğümüz atışmaların son örneği olan bu iletişim, Chelsea’nin Barcelona’ya geçen sezonki acı tecrübesini hatırlatarak son buldu.

Londra ekibi, Liverpool’u 3-0 yendikleri maçtan sonra 4-0 yenilerek finali kaçıran Barcelona’ya cevabı şu şekilde oldu; “Geçen sene yaşadıklarınızdan sonra Şampiyonlar Ligi’nden bahsetmemeniz en iyisi!”

Is this a throwback to when you guys were playing in the Champions League? https://t.co/5BO3MOM7Wf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 Temmuz 2019