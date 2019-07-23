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Chelsea ile Barcelona, Twitter’da kapıştı!
İspanya La Liga

Chelsea ile Barcelona, Twitter’da kapıştı!

Chelsea, Barcelona ile oynayacaklarını hazırlık maçı öncesinde, 2012 yılında Camp Nou'da yaşadığı Şampiyonlar Ligi zaferinin videosunu paylaşıp göndermede bulundu. İspanyol ekibinin cevabıyla, Twitter'da Avrupa futbolunu takip edenler arasında viral oldu!

23 Temmuz 2019 10:19

Chelsea ile Barcelona, Japonya’da oynayacakları hazırlık karşılaşması öncesinde Twitter üzerinden atıştı!

İngiliz temsilcisi, Barcelona’yı 2012 yılında Camp Nou’da mağlup ettikleri ve Şampiyonlar Ligi finaline çıktıkları mücadelenin videosunu paylaştı.

İspanyol ekibi de son olarak 2017-2018 yılında Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden rakibine göndermede bulunarak “Bu video sizin bir zamanlar Şampiyonlar Ligi’nde oynadığınız döneme mi gönderme?” ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Avrupa kulüplerinin sosyal medya hesaplarında sık sık gördüğümüz atışmaların son örneği olan bu iletişim, Chelsea’nin Barcelona’ya geçen sezonki acı tecrübesini hatırlatarak son buldu.

Londra ekibi, Liverpool’u 3-0 yendikleri maçtan sonra 4-0 yenilerek finali kaçıran Barcelona’ya cevabı şu şekilde oldu; “Geçen sene yaşadıklarınızdan sonra Şampiyonlar Ligi’nden bahsetmemeniz en iyisi!

Son güncelleme 10:58 | 23 Temmuz 2019
barcelona chelsea
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