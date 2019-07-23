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Chelsea, Barcelona’yı mağlup etti
İspanya La Liga

Chelsea, Barcelona’yı mağlup etti

Chelsea hazırlık karşılaşmasında Barcelona'yı Abraham ve Ross Barkley'in golleriyle 2-1 yendi. Barça'da yeni transferler De Jong ve Griezmann 45'er dakika forma giydi.

23 Temmuz 2019 16:22

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol temsilcisi Barcelona’yı hazırlık maçında 2-1 yendi. Japonya’da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama Stadı’nda karşılaştı.

Eski futbolcusu Frank Lampard’ı teknik direktörlüğe getiren Londra temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona’nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic attı.

23 Temmuz 2019 Chelsea ile Barcelona, Twitter`da kapıştı! Chelsea, Barcelona ile oynayacaklarını hazırlık maçı öncesinde, 2012 yılında Camp Nou`da yaşadığı Şampiyonlar Ligi zaferinin videosunu paylaşıp göndermede bulundu. İspanyol ekibinin cevabıyla, Twitter`da Avrupa futbolunu takip edenler arasında viral oldu! İlgili Haberi Oku

Barcelona, kupadaki ikinci maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Japonya’nın Vissel Kobe takımıyla karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 16:35 | 23 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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