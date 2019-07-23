Başakşehir, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, kulübün kuruluşundan bu yana takımda yer alan defans oyuncusu Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertliler, 2014’ten beri takımda forma giyen 30 yaşındaki Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem´e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” denildi.

Robinho `Şampiyonluk iddiamızda hiçbir değişiklik olmayacak` Medipol Başakşehir`in Brezilyalı yıldızı Robinho, Teknik direktörümüz değişti ve takımımızdan önemli oyuncular ayrıldı ama onların yerine gelen oyuncular da kaliteli isimler. dedi. İlgili Haberi Oku