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Barcelona’nın genç yeteneği Xavi Simons kulübe veda etti!
Transfer Haberleri

Barcelona’nın genç yeteneği Xavi Simons kulübe veda etti!

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayı olarak görülen genç yetenek Xavi Simons sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak takıma veda ettiğini açıkladı. Barcelona'nın yıllardır yatırım yaptığı ve takımın geleceği olarak görülen Simons'un bu vedası kulüpte şok etkisi yarattı.

23 Temmuz 2019 15:32

Barça altyapısında yetişen Simons, kulübün gelecek vadeden yıldızlarından biri olarak görülüyordu ancak 16 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinden ayrılacağını açıkladı.

Hollandalı genç yetenek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Barcelona’ya veda etti.

Football Espana’da yer alan habere göre Simons’ın menajeri Mino Raiola ile Katalan kulübü arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verildi.

Hollandalı genç yıldız adayının şimdi yeni bir macera için Fransız devi Paris Saint-Germain’in yolunu tutacağı konuşuluyor.

Son güncelleme 15:32 | 23 Temmuz 2019
ayrılık barcelona psg xavi simons
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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