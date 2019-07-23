Ali Koç’un ‘Elmas’ planı!

Eljif Elmas'ın transferi için Napoli'yle anlaşan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, yol haritasını belirledi. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre Başkan Ali Koç'un “2-3 transfer” yaparız sözünü ‘ilk 11'de direkt oynayabilecek kalitede' kastıyla söylediği öğrenildi. Napoli'den Eljif Elmas’ın bonservisi için gelecek parayla 4 ya da 5 oyuncu alınabileceği ifade edildi.

İtalyan devinden gelecek parayla üç bölgeye transfer yapılacak.

Eljif Elmas Napoli`de... Rekor transfer sonrası Fenerbahçe`den veda mesajı Fenerbahçe, Eljif Elmas`ın Napoli`ye transferinin tamamlandığını resmen duyurdu. Eljif Elmas, Fenerbahçe`nin sattığı en pahalı futbolcu oldu. İlgili Haberi Oku

ÖNCELİK KİRALIK

Fenerbahçeli üst düzey yetkililer, teknik heyetin talebi doğrultusunda önceliği stoper, 6 numara ve kanat özelliği de bulunan bir forvete verdi.

Bu üç kritik eksik giderildikten sonra kadroda az oyuncunun bulunduğu bazı bölgelere alternatif isimler alınacak. Yönetim, Eljif Elmas’tan gelen paranın tamamını harcamayacak. Öncelik yine kiralıklarda olacak.