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Ali Koç’un ‘Elmas’ planı!
Fenerbahçe

Ali Koç’un ‘Elmas’ planı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç yıldız Eljif Elmas'ın satışıyla stoper, orta saha ve forvetteki oyuncu ihtiyacını kapatacak. Daha sonra kulübe güçlendirilip bütçe artıda kalacak.

23 Temmuz 2019 08:01

Eljif Elmas'ın transferi için Napoli'yle anlaşan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, yol haritasını belirledi. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre Başkan Ali Koç'un “2-3 transfer” yaparız sözünü ‘ilk 11'de direkt oynayabilecek kalitede' kastıyla söylediği öğrenildi. Napoli'den Eljif Elmas’ın bonservisi için gelecek parayla 4 ya da 5 oyuncu alınabileceği ifade edildi.

İtalyan devinden gelecek parayla üç bölgeye transfer yapılacak.

23 Temmuz 2019 Eljif Elmas Napoli`de... Rekor transfer sonrası Fenerbahçe`den veda mesajı Fenerbahçe, Eljif Elmas`ın Napoli`ye transferinin tamamlandığını resmen duyurdu. Eljif Elmas, Fenerbahçe`nin sattığı en pahalı futbolcu oldu. İlgili Haberi Oku

ÖNCELİK KİRALIK

Fenerbahçeli üst düzey yetkililer, teknik heyetin talebi doğrultusunda önceliği stoper, 6 numara ve kanat özelliği de bulunan bir forvete verdi.

Bu üç kritik eksik giderildikten sonra kadroda az oyuncunun bulunduğu bazı bölgelere alternatif isimler alınacak. Yönetim, Eljif Elmas’tan gelen paranın tamamını harcamayacak. Öncelik yine kiralıklarda olacak.

Son güncelleme 08:01 | 23 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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