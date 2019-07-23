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Adriano resmi imzayı attı
Transfer Haberleri

Adriano resmi imzayı attı

Beşiktaş ile biten sözleşmesini yenilemeyen Adriano, ülkesinin takımlarından Athletico Paranaense ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

23 Temmuz 2019 09:37

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş’ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten Adriano Correia Claro, Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Adriano transferini duyurdu.

15 yıl aradan sonra Brezilya’ya dönen Adriano, bu kararı hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Takım yapısı, felsefe, yönetim gibi seçenekler karar vermemde etkili oldu. Kariyerim boyunca aldığım kararlarda hep bu seçenekleri göz önünde bulundurdum. Athletico ile kariyerime devam edeceğim. Mümkün oldukça çabuk adapte olmayı ve takımın benden beklentilerine cevap vermek istiyorum. Formayı giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.

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Avrupa’da taktiksel anlamda kendini çok geliştirdiğini ifade eden 34 yaşındaki oyuncu, “Kariyerim boyunca kendime çok iyi baktım. Farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Avrupa’da taktiksel anlamda çok şey öğrendim. Tiago Nunes ile çalışacağım için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla 111 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 gol atıp 11 asist yapma başarısı gösterdi.

Son güncelleme 09:37 | 23 Temmuz 2019
Athletico Paranaense
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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