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Transfer Haberleri

Yacine Brahimi’nin yeni durağı Katar oldu!

Türkiye'de adı 3 büyükler ile anılan Portolu Yacine Brahimi Al Rayyan ile görüşmek için Katar'a gitti.

22 Temmuz 2019 10:51

Porto ile sözleşmesi sona eren ve Türkiye’de adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Yacine Brahimi’nin yeni takımı belli oldu.

29 yaşındaki Cezayirli oyuncu Al Rayyan takımı ile sözleşme imzalamak için Katar’a gitti. Havaalanında bizzat Al Rayyan başkanı tarafından karşılanan yıldız oyuncunun son görüşmeleri gerçekleştirerek imza atacağı öğrenildi.

2014 yılında Porto’ya 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Brahimi, Portekiz ekibinde 215 maçta 54 gol ve 43 asistlik performans ortaya koydu.

Son güncelleme 10:56 | 22 Temmuz 2019
Al Rayyan Katar Porto transfer Yacine Brahimi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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