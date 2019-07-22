Victoria Zeynep Güneş olimpiyat barajını geçti

Güney Kore&#8217;de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası&#8217;nda milli sporcu Victoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2.12.40&#8217;lık derecesi ile sabah yarışını 2 salise geliştirerek Olimpiyat A Barajı&#8217;nı geçti.. Milli yüzücü bu sonuçla Tokyo 2020 Olimpiyatları biletinin sahibi oldu.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t21 Temmuz 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tÇinli atlet dünya şampiyonu oldu Avustralyalı rakibi podyuma çıkmadı! İşte yıllardır süren büyük tartışmanın detayları...\r. \t\t\t\tFINA Dünya Şampiyonası`nda erkekler 400 metre serbestte Çinli yüzücü Sun Yang, üst üste dördüncü kez dünya şampiyonu oldu. Yang`a 2016`dan bu yana sahtekar dopingci diyen Avustralyalı yüzücü Mack Horton yarışta ikinci olurken podyuma çıkmadı. Spor dünyasının gözünü çevirdiği yarış bir krizle sona ererken, biz de krizin doğuşunu ve 2016`da adeta ülkeleri karşı karşıya getirmeye yaklaşan dev tartışmayı ele aldık. İşte tüm yaşananlar.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .