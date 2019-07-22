SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Herkes domates sanmıştı, ‘zehirlidir sakın yemeyin’ uyarısı yapıldı!
Victoria Zeynep Güneş olimpiyat barajını geçti
Diğer Sporlar

Victoria Zeynep Güneş olimpiyat barajını geçti

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta Tokyo 2020 Olimpiyatları´na katılma hakkı elde etti.

22 Temmuz 2019 00:55

Güney Kore’de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda milli sporcu Victoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2.12.40’lık derecesi ile sabah yarışını 2 salise geliştirerek Olimpiyat A Barajı’nı geçti.

Milli yüzücü bu sonuçla Tokyo 2020 Olimpiyatları biletinin sahibi oldu. 21 Temmuz 2019 Çinli atlet dünya şampiyonu oldu Avustralyalı rakibi podyuma çıkmadı! İşte yıllardır süren büyük tartışmanın detayları... FINA Dünya Şampiyonası`nda erkekler 400 metre serbestte Çinli yüzücü Sun Yang, üst üste dördüncü kez dünya şampiyonu oldu. Yang`a 2016`dan bu yana sahtekar dopingci diyen Avustralyalı yüzücü Mack Horton yarışta ikinci olurken podyuma çıkmadı. Spor dünyasının gözünü çevirdiği yarış bir krizle sona ererken, biz de krizin doğuşunu ve 2016`da adeta ülkeleri karşı karşıya getirmeye yaklaşan dev tartışmayı ele aldık. İşte tüm yaşananlar. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:55 | 22 Temmuz 2019
Victoria Zeynep Güneş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR