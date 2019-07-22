Medipol Başakşehir’in rakibi belli oldu! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi…

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Medipol Başakşehir’in Lig Yolu’ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00’te İsviçre’nin Nyon kentinde başladı.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turunda temsilcimiz Başakşehir’in rakibi Viktoria Plzen / Olympiakos maçının galibi olacak. Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme turu ilk ayak maçları 6-7 Ağustos 2019’da, rövanşlar ise 13 Ağustos’ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme Turu kuraları: (Lig Yolu’ndan Gelenler)
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25’te başladı. Trabzonspor’un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor’un da katılacağı Temel Yol’un çekilişi, TSİ 15.00’te gerçekleşecek.
Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos’ta oynanacak.
Trabzonspor’un muhtemel rakipleri:
Sparta Prag
AEK, Espanyol / Stjarnan
Domzale / Malmö
Buducnost Podgorica / Zorya
Arsenal Tula / Neftçi
Yeni Malatyaspor’un muhtemel rakipleri:
Rijeka
PSV / Basel
Connah’s Quay / Partizan
Flora Tallinn / E. Frankfurt
Jeunesse Esch / Vitoria