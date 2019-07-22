U16 Küçük Kız Milli Takımımız, namağlup Avrupa Şampiyonu !

İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği U16 Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takımımız, finalde ev sahibi İtalya'ya konuk oldu.

Pala Chiarbola'da oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-20, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-20‘lik skorla üstün tamamlayan Millilerimiz, sahadan 3-0‘lık sonuçla galip ayrıldı ve namağlup Avrupa Şampiyonu oldu.

16 Yaş Altı Küçük Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm karşılaşmadan galip ayrılırken; turnuva boyunca rakiplerine yalnızca 1 set verdi.

Küçük Kız Milli Takımımız, 2019 yılı Milli Takımlar faaliyetleri doğrultusunda katıldığı hem Balkan hem de Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE-İTALYA: 3-0

SALON: Pala Chiarbola

HAKEMLER: Tajana Sandl Kramar (Hırvatistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

TÜRKİYE: Özge, Aleyna, Deniz, Pelin, Özlem, Dalia, Yasemin (L) (Melisa Ege, Ayşe Nazlı)

İTALYA: Ribechi, Polesello, Giacomello, Bellia, Catania, Orlandi, Salviato (L) (Marinoni, Guiliani, Passaro, Ituma, Munarini)

SETLER: 25-20, 25-20, 25-20

SÜRE: 74 dakiak (25,24,25)