Tüm Avrupa Trabzonspor’u konuşuyor!

Trabzonspor’da yeni sezon formasını tanıttığı video rekora koşuyor. Bordo mavililerin 19 Temmuz’da yayınladığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, Barcelona, Real Betis, Drogheda gibi kulüplerin yanı sıra Gerard Pique, Kevin Campbell, Di Marzio gibi isimler de videoyu takipçileriyle paylaşarak yorumlarda bulundular.

Trabzonspor’un videosunu Barcelona, real Betis ve Drogheda gibi kulüpler takipçileriyle paylaşırken, Barcelona’nın yıldızı Gerard Pique ile Trabzonspor arasındaki yazışmalar taraftarları da mutlu etti. Pique’nin videoyu yaklaşık 20 milyon takipçisiyle paylaşmasının ardından bordo mavili kulübün hesabından, “Teşekkürler Pique. Sana ve ailene formaları hediye edeceğiz” şeklinde paylaşım yapıldı. Yıldız futbolcu bu mesaja da Türkçe olarak “Teşekkürler” yazarak karşılık verdi. Yaşanan bu olatın ardından İspanyol devi Barcelona resmi twitter hesabından “Bir bordo mavi kulüpten diğerine.” paylşaımınad bulunud. Trabzonspor Barcelona’ya “Renklerin kardeşliği.” cevabını vererek iki klüp arasında binlrece beğeni alan bir bağ kuruldu.

Bordo mavililerin, “Coğrafyamızın geleneksel dokuma bezi “keşan” motiflerini formamıza gururla işledik! Çünkü bize ait olan ve bizden kıldığımız her zaman en güzelidir. Biliyoruz ki #yanyana durursak #bizbize yeteriz!” notuyla paylaştığı video Twitter’da şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon kez görüntülendi. Toplamda 30 bine yakın paylaşılan video, 120 bin beğeni aldı.