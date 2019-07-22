SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: İktidar içindeki çatlamanın hızlanmasından korkuyor
Trabzonspor’dan kura yorumu
Uefa Avrupa Ligi

Trabzonspor’dan kura yorumu

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakipleri Sparta Prag'ı değerlendirirken, "Önemli bir takımla oynayacağız. Bu turu geçmek ve gruplara kalmak en büyük amacımız" dedi.

22 Temmuz 2019 16:39

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu. Bordo-mavililer ilk karşılaşmayı 8 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos’ta Trabzon’da oynayacak.

Kurayı değerlendiren Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ise şunları söyledi:

“Kura hayırlı olsun. Uzun bir aradan sonra katılacağımız Avrupa kupalarında önemli bir takımla oynayacağız. İlk maç Prag’da ve cezalı oldukları için seyircisiz oynayacaklar. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Bu turu geçmek ve gruplara kalmak en büyük amacımız.”

Son güncelleme 16:39 | 22 Temmuz 2019
trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR